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Объявлен в розыск сбежавший из уфимской колонии зэк

В Башкирии ищут сбежавшего из колонии осужденного.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявили в розыск 50-летнего Собира Тургунбоева, который самовольно покинул территорию колонии-поселения в уфимском микрорайоне Шакша. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСИН республики сообщило информационное агентство «Башинформ».

Как пояснили в ведомстве, осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны и имеют право свободного передвижения в пределах учреждения. С разрешения администрации они могут выходить за территорию колонии в пределах муниципального образования для работы или учебы.

Тургунбоев воспользовался этим режимом и не вернулся в колонию. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления его местонахождения.

Ведомство просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать по телефонам 8 (347) 250−64−21, 8−917−35−37−733, 8−917−753−57−77.

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