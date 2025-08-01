Объявлен в розыск сбежавший из уфимской колонии зэк

В Башкирии объявили в розыск 50-летнего Собира Тургунбоева, который самовольно покинул территорию колонии-поселения в уфимском микрорайоне Шакша. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСИН республики сообщило информационное агентство «Башинформ».
Как пояснили в ведомстве, осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны и имеют право свободного передвижения в пределах учреждения. С разрешения администрации они могут выходить за территорию колонии в пределах муниципального образования для работы или учебы.
Тургунбоев воспользовался этим режимом и не вернулся в колонию. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления его местонахождения.
Ведомство просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать по телефонам 8 (347) 250−64−21, 8−917−35−37−733, 8−917−753−57−77.
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