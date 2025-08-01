«Крылья Советов» сыграют с «Ростовом» в третьем туре РПЛ вечером 2 августа

«Зелено-бело-синие» попытаются продлить на выезде беспроигрышную серию, а южане — набрать первые очки в чемпионате.
Встреча между «Крыльями» и «Ростовом» начнется в 19:00 (6+). Команда Магомеда Адиева идет на пятой строчке в таблице с четырьмя очками. Ранее одолела «Пари НН» дома со счетом 2:0 (6+). В концовке забили Вадим Раков и Фернандо Костанца.
Хозяева пока с нулями занимают 13-е место. Во втором туре в Москве уступили «Динамо» во главе с экс-наставником южан Валерием Карпиным — 0:1 (6+).
Всего в Премьер-лиге между ними было 40 встреч. 17 остались за «Ростовом», 14 — за «зелено-бело-синими». Еще девять завершились вничью.
Крайний раз играли 7 декабря 2024-го. Сильнее были южане — 3:1 (6+). Хотя сначала забили волжане. Отличился Иван Олейников. Соперник ответил мячами Мохаммада Мохебби и Максима Осипенко. Плюс автогол Доминика Ороза.
Причем сейчас за самарцев выступает бывший футболист «Ростова» Алексей Сутормин. А против «КС» сыграет местный воспитанник Егор Голенкова. Смогут ли «Крылышки» взять реванш и продлить беспроигрышную серию?
Недавно бывший наставник форварда «Крыльев Советов» Ракова Вашкевич заявил, что Вадим ударно начал этот сезон.
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