ЕРИП предупредил белорусов о важных изменениях в личном кабинете с 1 августа. Об этом сообщили БелТА в пресс-службе системы «Единое расчетное и информационное пространство».
В том случае, если белорус зарегистрировался до 1 октября 2024 года, то для того, чтобы сохранить текущие настройку, ему нужно было до 1 августа войти в личный кабинет, ознакомиться с документами, подписать новое согласие, проставив галочку в соответствующем чекбоксе.
«Те кабинеты пользователя, по которым такие действия не выполнены, удалены вместе со всей сохраненной информацией», — уточнили в ЕРИП.
И добавили: для дальнейшего использования системы понадобится повторная регистрация. Те белорусы, которые были зарегистрированы после 1 октября 2024 года, 2024 года, ничего не должны делать, так как их, так как их настройки остаются без изменений.
В организации обратили внимание, что изменения коснутся только личного кабинета ЕРИП и никак не повлияют на оплату в системе. Кроме того, они не окажут влияния на осуществление платежей в ЕРИП в интернет/мобильном банкинге и в любых каналах приема платежей.
Тем временем Минтруда сказало, куда белорусам обращаться за матпомощью для подготовки к школе.
Кстати, возрастные доплаты к пенсиям увеличились в Беларуси с 1 августа.
А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.