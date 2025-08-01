В Красноярске новый корпус гимназии № 9 построили на два месяца раньше

В краевом правительстве рассказали, что в День знаний здесь за парты сядут 715 гимназистов с 1-го по 11-й классы. В перспективе количество учащихся будет увеличено до более тысячи человек. Образовательный процесс будет вестись в одну смену. Школа построена на средства краевого и городского бюджетов. Кабинеты в настоящее время оснащаются современным оборудованием, а на территории вокруг учебного заведения завершаются работы по благоустройству.
Также сейчас идет обустройство пешеходных путей к гимназии со стороны улицы Мечникова, детского сада № 221 и двора со стороны улицы 8 Марта. Вдоль дорожек будут установлены фонари. В планах — организовать парковку в районе бывшего КПП воинской части. Добавим, что рядом с новым корпусом гимназии № 9 идет строительство дороги, которая позволит подъезжать к образовательному учреждению со стороны улицы 3-я Пионеров.
После осмотра красноярской гимназии глава региона провел совещание о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году в территориях, уделив особое внимание вопросам капремонта и строительства объектов.
«До начала учебного года остается месяц. Нужно своевременно завершить подготовку школьной инфраструктуры. К сентябрю все общеобразовательные организации края должны быть готовы к приему детей», — заявил Михаил Котюков.
Губернатор подчеркнул, что важно не забывать о благоустройстве прилегающих к школам территорий и об обустройстве подъездных путей и пешеходных переходов.
Также в ходе совещания Михаил Котюков особое внимание уделил ходу восстановительных работ на объектах сферы образования, которые пострадали во время разгула стихии в начале апреля. В 70-ти школах работы уже завершены. В 13-ти муниципальных образованиях работы продолжаются на 40 объектах.
Добавим, что глава региона держит вопрос строительства и капитального ремонта школ в крае на личном контроле и регулярно инспектирует ход работ на объектах.