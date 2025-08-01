В Красноярске новый корпус гимназии № 9 построили на два месяца раньше

В краевом правительстве рассказали, что в День знаний здесь за парты сядут 715 гимназистов с 1-го по 11-й классы. В перспективе количество учащихся будет увеличено до более тысячи человек. Образовательный процесс будет вестись в одну смену. Школа построена на средства краевого и городского бюджетов. Кабинеты в настоящее время оснащаются современным оборудованием, а на территории вокруг учебного заведения завершаются работы по благоустройству.