Форвард омского «Авангарда» позвал замуж свою девушку на крыше ресторана в центре Питера

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский сделал предложение своей девушке Марии в романтической обстановке открытой террасы ресторана на крыше в Петербурге с видом на Казанский собор. Об этом сам клуб сообщил в аккаунтах в соцсетях накануне, 31 июля.
На приложенном видео можно рассмотреть, что игрок встал на одно колено и торжественно вручил возлюбленной Марии обручальное кольцо. Девушка была неподдельно восхищена, обрадована и счастлива. На предложение в итоге она согласилась, теперь жених и невеста будут готовиться к свадьбе. Дата ее пока не объявлена.
Напомним, Рашевский перешел в «Авангард» из московского «Динамо», «КП Омск» об этом писала. Москвичи получили за него щедрую денежную компенсацию.
Его собственная зарплата в Омске составит за сезон-2025/26 50 млн рублей, за следующий — уже 60 млн. Также ранее мы сообщали, что голкипер «Авангарда» Никита Серебряков не против попробовать силы в НХЛ через 5 лет, после завершения контракта с нашей командой.