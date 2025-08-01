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Форвард омского «Авангарда» позвал замуж свою девушку на крыше ресторана в центре Питера

Сообщил о помолвке сам клуб, где будет выступать игрок, предложение было озвучено в романтической обстановке.

Источник: Комсомольская правда

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский сделал предложение своей девушке Марии в романтической обстановке открытой террасы ресторана на крыше в Петербурге с видом на Казанский собор. Об этом сам клуб сообщил в аккаунтах в соцсетях накануне, 31 июля.

На приложенном видео можно рассмотреть, что игрок встал на одно колено и торжественно вручил возлюбленной Марии обручальное кольцо. Девушка была неподдельно восхищена, обрадована и счастлива. На предложение в итоге она согласилась, теперь жених и невеста будут готовиться к свадьбе. Дата ее пока не объявлена.

Напомним, Рашевский перешел в «Авангард» из московского «Динамо», «КП Омск» об этом писала. Москвичи получили за него щедрую денежную компенсацию.

Его собственная зарплата в Омске составит за сезон-2025/26 50 млн рублей, за следующий — уже 60 млн. Также ранее мы сообщали, что голкипер «Авангарда» Никита Серебряков не против попробовать силы в НХЛ через 5 лет, после завершения контракта с нашей командой.