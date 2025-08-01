Форвард омского «Авангарда» позвал замуж свою девушку на крыше ресторана в центре Питера

На приложенном видео можно рассмотреть, что игрок встал на одно колено и торжественно вручил возлюбленной Марии обручальное кольцо. Девушка была неподдельно восхищена, обрадована и счастлива. На предложение в итоге она согласилась, теперь жених и невеста будут готовиться к свадьбе. Дата ее пока не объявлена.