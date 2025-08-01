Ночью над Таганрогом отбили атаку беспилотников

В ночь на 1 августа жители Таганрога слышали звуки работы ПВО. Глава города Светлана Камбулова оперативно предупредила о воздушной опасности, а потом добавила, что атака отражена.
Силы противовоздушной обороны работали над акваторией Таганрогского залива. После этого началась ликвидация фрагментов БПЛА, упавших на территорию города.
— Пострадавших нет. Повреждений нет, — подчеркнула Светлана Камбулова.
Глава города попросила всех быть внимательными и осторожными. В случае обнаружения обломков БПЛА нельзя к ним подходить, нужно сразу же обращаться по номеру «112».
Кроме Таганрога, прошедшей ночью атаку отразили в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе. По данным Минобороны России, военные ликвидировали 12 беспилотников.
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