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Ночью над Таганрогом отбили атаку беспилотников

ВСУ пытались атаковать Таганрог, воздушную угрозу ликвидировали силы ПВО.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 1 августа жители Таганрога слышали звуки работы ПВО. Глава города Светлана Камбулова оперативно предупредила о воздушной опасности, а потом добавила, что атака отражена.

Силы противовоздушной обороны работали над акваторией Таганрогского залива. После этого началась ликвидация фрагментов БПЛА, упавших на территорию города.

— Пострадавших нет. Повреждений нет, — подчеркнула Светлана Камбулова.

Глава города попросила всех быть внимательными и осторожными. В случае обнаружения обломков БПЛА нельзя к ним подходить, нужно сразу же обращаться по номеру «112».

Кроме Таганрога, прошедшей ночью атаку отразили в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе. По данным Минобороны России, военные ликвидировали 12 беспилотников.

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