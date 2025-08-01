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Напротив «Золотого Яблока» в Самаре власти планируют построить храм

С 31 июля по 21 августа 2025 года в Самаре проходят публичные слушания.

С 31 июля по 21 августа 2025 года в Самаре проходят публичные слушания. Предлагают обсудить строительство храма на Московском шоссе.

Площадь участка — 1041,63 кв. м. Под строительство планируют использовать здания № 80, 80а и 80б.

Рядом находятся рестораны и стриптиз-бар, напротив — магазин «Золотое Яблоко».

Ранее мы писали, что на месте бывшего детсада «Петушок» в Самаре построят 8-этажный жилой дом.

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