Напротив «Золотого Яблока» в Самаре власти планируют построить храм

С 31 июля по 21 августа 2025 года в Самаре проходят публичные слушания. Предлагают обсудить строительство храма на Московском шоссе.
Площадь участка — 1041,63 кв. м. Под строительство планируют использовать здания № 80, 80а и 80б.
Рядом находятся рестораны и стриптиз-бар, напротив — магазин «Золотое Яблоко».
Ранее мы писали, что на месте бывшего детсада «Петушок» в Самаре построят 8-этажный жилой дом.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.