На Фонтанке — спасательная операция и ограничения на воде: кот пятые сутки в заложниках гранитной стены

В Комтрансе выделили спасательный катер, а также ограничили движение по воде, чтобы не затопило дыру, в которой сидит несчастный кот. Капитанов прогулочных судов просят сбросить скорость рядом с местом событий.
Появилась информация о том, что кота удалось увидеть с помощью тепловизора, он находится на глубине примерно 4 метров и перемещается в узком пространстве между камнями. Один из волонтеров «Кошкиспас» решил попытаться спуститься к воде, облачившись в гидрокостюм.
Заместитель руководителя службы спасения животных «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» Леонид Лунев сообщил «Фонтанке», что для вызволения кота будет использован так называемый «самодельный аналог тоннеля Ла-Манш». Согласно плану, сооружение будет установлено внутрь дыры в надежде, что животное по нему выберется наружу.
О застрявшем в Фонтанке коте стало известно в четверг, 31 июля. Очевидица рассказала нам, как во время прогулки на катере она с друзьями услышала просьбы мужчины о помощи.
Попытки достать животное из стены были неудачными. Не принесли результата и многочисленные задумки волонтеров «Кошкиспаса» — использовались различные приманки и котоловки.