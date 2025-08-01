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На Фонтанке — спасательная операция и ограничения на воде: кот пятые сутки в заложниках гранитной стены

На Фонтанке продолжается операция по спасению кота, застрявшего в облицовке набережной. Как сообщает телеграм-канал «ЗвероПятница», к волонтерам из «Кошкиспас», которые пытаются вызволить животное с 27 июля, на помощь пришел Комитет по транспорту.

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В Комтрансе выделили спасательный катер, а также ограничили движение по воде, чтобы не затопило дыру, в которой сидит несчастный кот. Капитанов прогулочных судов просят сбросить скорость рядом с местом событий.

Появилась информация о том, что кота удалось увидеть с помощью тепловизора, он находится на глубине примерно 4 метров и перемещается в узком пространстве между камнями. Один из волонтеров «Кошкиспас» решил попытаться спуститься к воде, облачившись в гидрокостюм.

Заместитель руководителя службы спасения животных «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» Леонид Лунев сообщил «Фонтанке», что для вызволения кота будет использован так называемый «самодельный аналог тоннеля Ла-Манш». Согласно плану, сооружение будет установлено внутрь дыры в надежде, что животное по нему выберется наружу.

О застрявшем в Фонтанке коте стало известно в четверг, 31 июля. Очевидица рассказала нам, как во время прогулки на катере она с друзьями услышала просьбы мужчины о помощи.

Попытки достать животное из стены были неудачными. Не принесли результата и многочисленные задумки волонтеров «Кошкиспаса» — использовались различные приманки и котоловки.