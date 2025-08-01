На Фонтанке — спасательная операция и ограничения на воде: кот пятые сутки в заложниках гранитной стены

Появилась информация о том, что кота удалось увидеть с помощью тепловизора, он находится на глубине примерно 4 метров и перемещается в узком пространстве между камнями. Один из волонтеров «Кошкиспас» решил попытаться спуститься к воде, облачившись в гидрокостюм.