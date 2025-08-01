В Самаре хотят построить новый храм на Московском шоссе

Новый храм могут построить в Самаре. Под эти цели хотят отдать земельный участок площадью более 1000 квадратных метров на Московском шоссе, корпуса 80, 80А, 80Б. Общественные обсуждения этого проекта проведет мэрия.
Обсуждения пройдут с 31 июля по 25 августа. Экспозицию проекта откроют с 7 по 14 августа в холле первого этажа департамента градостроительства на улице Галактионовской, 132. Представители департамента будут консультировать посетителей экспозиции в часы работы.
Замечания к проекту можно отправить через сайт мэрии, на электронную почту департамента градостроительства, а также в журнале посетителей экспозиции.