Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре хотят построить новый храм на Московском шоссе

Власти Самары проведут общественные обсуждения о строительстве нового храма.

Источник: Комсомольская правда

Новый храм могут построить в Самаре. Под эти цели хотят отдать земельный участок площадью более 1000 квадратных метров на Московском шоссе, корпуса 80, 80А, 80Б. Общественные обсуждения этого проекта проведет мэрия.

Обсуждения пройдут с 31 июля по 25 августа. Экспозицию проекта откроют с 7 по 14 августа в холле первого этажа департамента градостроительства на улице Галактионовской, 132. Представители департамента будут консультировать посетителей экспозиции в часы работы.

Замечания к проекту можно отправить через сайт мэрии, на электронную почту департамента градостроительства, а также в журнале посетителей экспозиции.