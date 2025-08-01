В Самаре хотят построить новый храм на Московском шоссе

Обсуждения пройдут с 31 июля по 25 августа. Экспозицию проекта откроют с 7 по 14 августа в холле первого этажа департамента градостроительства на улице Галактионовской, 132. Представители департамента будут консультировать посетителей экспозиции в часы работы.