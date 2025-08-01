Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне назвали главного дедушку страны

Ведущий «Поля чудес» занял первое место в народном рейтинге «главных дедушек страны». Забавное исследование провела платформа «Дзен» и поделилась с изданием Афиша Daily.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Участникам опроса предложили назвать известных людей, которых они ассоциируют с образом «настоящего дедушки». Чаще всего россияне вспоминали Леонида Якубовича, который уже несколько десятилетий остается символом домашнего уюта и доброжелательности на экранах.

В пятерку самых упоминаемых также вошли Юрий Стоянов, Евгений Петросян, Владимир Познер и Александр Розенбаум. Опрос охватил 1204 респондентов из разных регионов страны.

При этом в период с мая по июль Леонид Якубович стал самой часто упоминаемой публичной фигурой среди артистов старшего поколения. Как выяснили исследователи, число публикаций о нем в СМИ за это время увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Таким образом, телеведущий одновременно удерживает высокий уровень популярности и продолжает оставаться знаковой фигурой для нескольких поколений зрителей.