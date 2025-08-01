Россияне назвали главного дедушку страны

При этом в период с мая по июль Леонид Якубович стал самой часто упоминаемой публичной фигурой среди артистов старшего поколения. Как выяснили исследователи, число публикаций о нем в СМИ за это время увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.