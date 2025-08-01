Россияне назвали главного дедушку страны

Участникам опроса предложили назвать известных людей, которых они ассоциируют с образом «настоящего дедушки». Чаще всего россияне вспоминали Леонида Якубовича, который уже несколько десятилетий остается символом домашнего уюта и доброжелательности на экранах.
В пятерку самых упоминаемых также вошли Юрий Стоянов, Евгений Петросян, Владимир Познер и Александр Розенбаум. Опрос охватил 1204 респондентов из разных регионов страны.
При этом в период с мая по июль Леонид Якубович стал самой часто упоминаемой публичной фигурой среди артистов старшего поколения. Как выяснили исследователи, число публикаций о нем в СМИ за это время увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Таким образом, телеведущий одновременно удерживает высокий уровень популярности и продолжает оставаться знаковой фигурой для нескольких поколений зрителей.