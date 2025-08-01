Уфимцы заплатили за парковку в центре города 3 миллиона рублей

С 27 июня по 27 июля платные парковочные зоны в центре Уфы использовались 15,9 тысячи раз, принеся городскому бюджету более трех миллионов рублей дохода. Об этом сообщили в мэрии.
Напомним, платные парковки были введены в конце июня на девяти участках исторического центра, где размещены 1188 парковочных мест. Стоимость стоянки составляет 40 рублей в час.
Для удобства водителей в мобильном приложении «Горпарковки» и на сайте parking02.ru доступна функция постоплаты — парковку можно оплатить до 23:59 того же дня, когда автомобиль был поставлен. За неуплату предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.
Бесплатно можно парковаться:
— первые 20 минут;
— до 60 минут у социально значимых объектов (больницы, поликлиники, госучреждения).
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