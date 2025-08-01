Уфимцы заплатили за парковку в центре города 3 миллиона рублей

Для удобства водителей в мобильном приложении «Горпарковки» и на сайте parking02.ru доступна функция постоплаты — парковку можно оплатить до 23:59 того же дня, когда автомобиль был поставлен. За неуплату предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.