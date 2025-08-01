Юношей, устроивших акт вандализма в сквере, разыскивают во Владивостоке

В четвёртом часу ночи компания молодых людей сидела на лавочке, распивала напитки, предположительно спиртные, и юношам пришла в голову идея продемонстрировать свою физическую силу — вероятно, чтобы впечатлить присутствовавших в компании девушек. Для демонстрации своих физических возможностей молодые дебоширы сломали на территории сквера две молодые рябины и информационный стенд, а также оторвали дорожный знак недалеко от зоны отдыха.
Действия вандалов попали на камеру видеонаблюдения. Сотрудники муниципального предприятия, которые подали заявление в полицию, передали правоохранительным органам и видеозапись с ночным дебошем. Готовятся документы по оценке ущерба городскому имуществу. Полицейские уже устанавливают личности участников инцидента, а также все обстоятельства произошедшего.
Всем, кому что-либо известно о нарушителях общественного порядка в сквере, просят сообщить на электронный адрес МБУ «Лазо» parki-vl@mail.ru или по телефону