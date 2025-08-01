Юношей, устроивших акт вандализма в сквере, разыскивают во Владивостоке

В четвёртом часу ночи компания молодых людей сидела на лавочке, распивала напитки, предположительно спиртные, и юношам пришла в голову идея продемонстрировать свою физическую силу — вероятно, чтобы впечатлить присутствовавших в компании девушек. Для демонстрации своих физических возможностей молодые дебоширы сломали на территории сквера две молодые рябины и информационный стенд, а также оторвали дорожный знак недалеко от зоны отдыха.