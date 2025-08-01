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Юношей, устроивших акт вандализма в сквере, разыскивают во Владивостоке

Во Владивостоке в ночь с 30 на 31 июля компания молодых людей, предположительно находившихся в состоянии алкогольного опьянения, совершила акт вандализма в «Сквере с китами» в районе улицы Русской, 46, сообщает ИА DEITA.RU. Теперь вандалов разыскивают и муниципальное предприятие «Лазо», обслуживающие городские общественные пространства, и полиция.

Источник: ДЕЙТА

В четвёртом часу ночи компания молодых людей сидела на лавочке, распивала напитки, предположительно спиртные, и юношам пришла в голову идея продемонстрировать свою физическую силу — вероятно, чтобы впечатлить присутствовавших в компании девушек. Для демонстрации своих физических возможностей молодые дебоширы сломали на территории сквера две молодые рябины и информационный стенд, а также оторвали дорожный знак недалеко от зоны отдыха.

Действия вандалов попали на камеру видеонаблюдения. Сотрудники муниципального предприятия, которые подали заявление в полицию, передали правоохранительным органам и видеозапись с ночным дебошем. Готовятся документы по оценке ущерба городскому имуществу. Полицейские уже устанавливают личности участников инцидента, а также все обстоятельства произошедшего.

Всем, кому что-либо известно о нарушителях общественного порядка в сквере, просят сообщить на электронный адрес МБУ «Лазо» parki-vl@mail.ru или по телефону 8 (423) 240−48−77.