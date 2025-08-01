В красноярских «Тихих зорях» определен подрядчик для строительства новой дороги

Новая дорога будет проходить в непосредственной близости от строящейся школы на 1550 мест, что является важным шагом для улучшения инфраструктуры района и повышения удобства для местных жителей. Строительство данного объекта направлено на создание комфортных условий для учащихся и их родителей, а также на улучшение транспортной доступности в микрорайоне.