В красноярских «Тихих зорях» определен подрядчик для строительства новой дороги

Стало известно, что в микрорайоне «Тихие зори» Красноярска определен подрядчик для реализации проекта по строительству новой дороги.
Информацию об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев.
По словам Зайцева, на данный момент название компании-подрядчика будет оглашено только после завершения процесса заключения муниципального контракта. Однако уже известно, что на проведенные торги была подана единственная заявка, которая полностью соответствует установленным требованиям.
Новая дорога будет проходить в непосредственной близости от строящейся школы на 1550 мест, что является важным шагом для улучшения инфраструктуры района и повышения удобства для местных жителей. Строительство данного объекта направлено на создание комфортных условий для учащихся и их родителей, а также на улучшение транспортной доступности в микрорайоне.