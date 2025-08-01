Что делать, если укусил ядовитый паук: первая помощь и советы специалистов

«В России самый опасный паук каракурт живет в Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии и Ставропольском крае — там, где очень сухо и очень тепло. Встречается в Ростовской и на юге Воронежской областей. В Москве и Московской области его нет. Несмотря на то, что каракурт двигается на север, до столицы он вряд ли когда-то дойдет», — пояснил Федор Мартыновченко.