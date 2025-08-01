В Омске зафиксировано превышение ПДК по сероводороду. По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», на стационарном посту наблюдений в Кировском административном округе 1 августа зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. Максимальная концентрация вещества составила 1,12 ПДК.
На региональных автоматизированных постах наблюдений превышений допустимых норм по другим контролируемым показателям не выявлено.
По информации синоптиков, с 19:00 1 августа до 10:00 2 августа на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Жителям рекомендуется ограничить время пребывания на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Ранее мы сообщали, что более 200 обращений на ужасную вонь поступило 31 июля на горячую линию от жителей Нефтяников, Левобережья, Амурского и Чкаловского поселков.