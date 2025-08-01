В Омске зафиксировано превышение ПДК по сероводороду

По информации синоптиков, с 19:00 1 августа до 10:00 2 августа на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Жителям рекомендуется ограничить время пребывания на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.