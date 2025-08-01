Молодые специалисты приступили к практике на Омском НПЗ в рамках уникальной профориентационной программы

«Программа направлена не только на обучение студентов, но и на помощь в осознанном выборе профессии. Она мотивирует молодежь получать образование для работы на конкретном предприятии — Омском нефтеперерабатывающем заводе. Благодаря сотрудничеству с ведущим техническим вузом региона выпускники школ могут получить востребованную и высокооплачиваемую профессию с гарантией трудоустройства в родном городе», — отметила министр образования Омской области Ольга Степанова.