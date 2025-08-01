Молодые специалисты приступили к практике на Омском НПЗ в рамках уникальной профориентационной программы

Студенты третьего курса Омского государственного технического университета (ОмГТУ) приступили к производственной практике на ключевых установках Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ). В течение двух месяцев двадцать будущих нефтепереработчиков под руководством опытных наставников будут изучать работу одного из самых высокотехнологичных предприятий отрасли, осваивать основы промышленной безопасности и знакомиться с передовыми природоохранными технологиями. Омский НПЗ продолжает формировать внешний кадровый резерв, предоставляя молодым специалистам уникальные возможности для профессионального роста.
«Программа направлена не только на обучение студентов, но и на помощь в осознанном выборе профессии. Она мотивирует молодежь получать образование для работы на конкретном предприятии — Омском нефтеперерабатывающем заводе. Благодаря сотрудничеству с ведущим техническим вузом региона выпускники школ могут получить востребованную и высокооплачиваемую профессию с гарантией трудоустройства в родном городе», — отметила министр образования Омской области Ольга Степанова.
Фото: Борис Ваньков.
Перед началом практики участники базовой кафедры приняли участие в кейс-чемпионате «PROнефть», где решали реальные производственные задачи и учились эффективно взаимодействовать с коллегами. Турнир стал частью масштабной профориентационной программы завода «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», разработанной специалистами предприятия и не имеющей аналогов в России. Процесс адаптации молодых специалистов на ОНПЗ включает обязательное наставничество: опытные сотрудники помогают практикантам освоиться в коллективе, познакомиться с ценностями компании и определить свой карьерный путь.
«Каждый год стажировку на нашем предприятии проходят более сотни студентов омских вузов и колледжей. На первых этапах практикантов, а также молодых сотрудников поддерживают и направляют более опытные коллеги. Наставничество на ОНПЗ — обязательная часть процесса адаптации. Студенты знакомятся с коллективом, с культурой и ценностями компании, изучают тонкости специальности и формируют свой дальнейший карьерный маршрут на нашем предприятии», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Комплексная программа «Школа — ссуз/вуз — Омский НПЗ» реализуется совместно с учебными заведениями Омска. Ежегодно в рамках проекта проводятся профориентационные тренинги, научно-технические конференции, факультативы по химии и физике, летние образовательные сессии, олимпиады и кейс-чемпионаты. Также участники программы совершают виртуальные экскурсии на предприятия «Газпром нефти». По версии сервиса HeadHunter, Омский НПЗ, входящий в состав компании «Газпром нефть», признан лучшим работодателем в промышленности.