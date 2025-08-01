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Бывший опер Александр Гудков возглавил УВД по Волгограду

Нового начальника городского УВД представили подчиненным в первый день августа.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В УВД по Волгограду сегодня большое событие: сотрудникам представили нового начальника. С 1 августа полицию Волгограда официально возглавил Александр Гудков. Подчиненным его представил начальник Главка МВД Дмитрий Свинов, он же поставил перед волгоградскими полицейскими приоритетные задачи.

Волгоградская полиция с новым руководителем должна будет усилить борьбу с телефонными мошенниками, обеспечить безопасность волгоградцев в местах массового скопления людей, контролировать дорожную обстановку, искать нелегальных мигрантов и распространителей наркотиков. Раздав поручения, Дмитрий Свинов вручил Александру Гудкову служебное удостоверение с новой должностью, сообщает пресс-служба главного управления МВД.

Алесандр Гудков в волгоградской полиции служит давно, он начинал в 1999 году оперуполномоченным, руководил уголовным розыском, а после возглавил отдел полиции Советского района. В последнее время руководил отделом в Красноармейском.