В Госдуме разрабатывают проект о платном обучении детей мигрантов в школах

«Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Такие корректировки внесены в наш законопроект, ранее отклоненный. Готовим обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму», — написал он в своем Telegram-канале.