В Госдуме разрабатывают проект о платном обучении детей мигрантов в школах

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Законопроект о платном обучении детей иностранцев в школах вне зависимости от возраста и класса разрабатывается в Госдуме, заявил председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
«Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Такие корректировки внесены в наш законопроект, ранее отклоненный. Готовим обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму», — написал он в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для них должно быть ограничено тремя.
«Сохраним нервы и нашим учителям, и несовершеннолетним иностранцам, которым не дается русский язык, — пусть ждут родителей дома или обучаются по спецпрограммам на платной основе», — добавил Нилов.