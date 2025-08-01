РТУ МИРЭА испытает в Арктике нейроинтерфейсы для оценки усталости

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Студенты РТУ МИРЭА испытают нейроинтерфейсы для оценки усталости в экстремальных условиях в рамках экспедиции в Арктику. Решение позволит сделать безопаснее пребывание человека в таких условиях, как полярная станция или космический корабль, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики», созданный на базе вуза, на следующей неделе отправится к Белому морю для реализации исследовательских задач. В течение недели на борту парусно-моторной яхты представители вуза будут изучать побережье и тестировать различные технологии. Участники экспедиции также посетят Соловецкие острова и архипелаг Кузова.
«Важным этапом экспедиции станет испытание нейроинтерфейсов, предназначенных для оценки усталости в экстремальных условиях. Эти решения могут в будущем изменить подходы к безопасности в экспедициях, в которых даже опытные исследователи могут не заметить опасную степень переутомления, которая может, к примеру, привести к перегрузке или ошибкам при обращении с оборудованием», — сообщили ТАСС в вузе.
Специальные устройства в рамках испытаний будут фиксировать у участников экспедиции показатели, отражающие уровни усталости, стресса и процессов адаптации к новым условиям.
«Предыдущие стадии тестирования нейроинтерфейсов прошли в умеренном климате Бреста и экстремальных условиях на Ямале. Теперь система проверяется в морской экспедиции, где добавляются новые факторы: качка, замкнутое пространство, смена климата. Если технология докажет эффективность здесь, ее можно будет применять в любых условиях — от полярных станций до космических миссий», — уточнил Игорь Тарасов, проректор РТУ МИРЭА, чьи слова приводит пресс-служба университета.
О проекте.
Экспедиция организована в рамках межвузовского проекта «Команда Арктики», объединяющего 116 университетов из 53 регионов России. Экспедиционный корпус основан на базе РТУ МИРЭА. В состав команды вошли студенты и специалисты разных направлений — от экологов до нейрофизиологов. Одно из ключевых направлений работы — экологический мониторинг побережья Белого моря. Участники фиксируют состояние береговой линии, отмечают следы антропогенного воздействия и исследуют зоны повышенной нагрузки.
«Арктика — это не только вызов, но и огромные возможности для науки. Наша задача — не просто собрать данные, но и создать технологии, которые помогут людям работать в самых суровых условиях», — пояснил руководитель группы, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников, который разработал метод оценки состояния человека с помощью предложенных нейроинтерфейсов.
Инициатива реализуется при поддержке Губернаторского центра Архангельской области и экологического движения «Чистый Север — чистая страна», которые обеспечили участников необходимым снаряжением и помогли в организации выезда.