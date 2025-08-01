РТУ МИРЭА испытает в Арктике нейроинтерфейсы для оценки усталости

«Важным этапом экспедиции станет испытание нейроинтерфейсов, предназначенных для оценки усталости в экстремальных условиях. Эти решения могут в будущем изменить подходы к безопасности в экспедициях, в которых даже опытные исследователи могут не заметить опасную степень переутомления, которая может, к примеру, привести к перегрузке или ошибкам при обращении с оборудованием», — сообщили ТАСС в вузе.