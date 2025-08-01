Комбинированная терапия рака почки прошла третью фазу клинических испытаний

Это побудило медиков продолжить наблюдения на протяжении последующих шести неполных лет для всесторонней оценки эффективности терапии и ее влияния на выживаемость больных. Данные наблюдения показали, что комбинированная терапия позволила пациентам прожить на восемь месяцев дольше, чем при приеме стандартной терапии от рака почек на базе сунитиниба (48 против 40 месяцев), и при этом она позитивно подействовала на почти вдвое большее число больных (60% против 39%).