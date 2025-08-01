В Крыму расширили список маршрутов только с безналичной оплатой проезда

С 1 августа в Симферополе, Керчи и на одном из пригородных маршрутов общественного транспорта будет введена исключительно безналичная система оплаты проезда. Об этом информирует пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым.
Для оплаты проезда необходимо использовать валидаторы и терминалы, которые установлены в салонах троллейбусов и автобусов.
В Симферополе это коснулось следующих маршрутов: № 30 «м/р Фонтаны — “Свобода”», № 55 «Битумное — а/с “Западная”», № 67 «ул. Данилова — Дворец водных видов спорта», № 93 «Неаполь Скифский — площадь Амет-Хана Султана» и № 95 «ул. Гурзуфская — Битумное».
В Керчи на безналичный расчет перешли автобусные маршруты № 3 «Завод стеклоизделий — Таврическая площадь», № 8 «Автовокзал — Завод “Коралл”», а также № 41 «ГУП КМЗ — Аршинцево — Горпляж».
Кроме того, в пилотный проект ГУП РК «Крымтроллейбус» по безналичной системе оплаты в салонах транспортных средств вошел пригородный маршрут № 51 «Симферополь — Алушта».
Предприятие внедряет безналичную оплату для сбора статистики, разработки дорожной карты и повышения качества и безопасности перевозок.
Ранее система безналичной оплаты была внедрена на тринадцати маршрутах общественного транспорта в Симферополе.