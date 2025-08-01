В Аризоне модернизируют ракеты AMRAAM для Украины и других стран

Raytheon уже заключала контракт с Пентагоном на производство AMRAAM на сумму $1,195 млрд в сентябре 2024 года. Партия этих ракет должна быть готова к концу 2028 года. Поставки запланированы в ряд стран, в числе которых Украина, Великобритания, Финляндия, Германия, Япония.