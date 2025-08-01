Ученые предложили делать прививки с помощью зубной нити

Исследователи обнаружили, что новый метод задействует участок между зубами и деснами — так называемый эпителиальный переход. В этой зоне отсутствует плотный барьер, как в других слизистых оболочках, а значит, она более проницаема для вакцин и при этом позволяет формировать устойчивый иммунный ответ именно в тех зонах, через которые вирусы чаще всего проникают в организм — нос и рот.
Для проверки своей гипотезы специалисты нанесли традиционную пептидную вакцину от гриппа на невощеную зубную нить и провели гигиеническую процедуру на лабораторных мышах. Эффективность прививки сравнивали с двумя другими методами: назальным и подъязычным. Оказалось, что «вакцинация через десны» вызывала гораздо более сильную реакцию со стороны слизистого иммунитета по сравнению с подъязычной и была сопоставима с назальной по уровню защиты от вируса.
В дальнейшем команда протестировала тот же способ с вакцинами на основе инактивированных вирусов, мРНК и белковых структур. Результат оказался стабильным и надежным во всех случаях. Иммунный ответ у мышей не ослабевал даже при приеме пищи сразу после процедуры.
Финальный этап включал участие добровольцев: людям предложили использовать флоссеры с нанесенным пищевым красителем и добраться до нужной зоны. Примерно у 60% участников краситель успешно достиг десенного кармана, что, по словам авторов, подтверждает применимость метода у людей.
Тем не менее у способа есть ограничения — он не подойдет маленьким детям и пациентам без зубов, а также требует дальнейшего изучения влияния заболеваний полости рта на эффективность вакцинации.
Если метод подтвердит свою эффективность в клинических испытаниях, он станет безболезненной и доступной альтернативой уколам, повысив охват вакцинацией и общий уровень коллективного иммунитета.