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Ученые предложили делать прививки с помощью зубной нити

Ученые из Университета штата Северная Каролина (США) разработали нетравматичный способ введения вакцин — с помощью зубной нити. Результаты их эксперимента опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Исследователи обнаружили, что новый метод задействует участок между зубами и деснами — так называемый эпителиальный переход. В этой зоне отсутствует плотный барьер, как в других слизистых оболочках, а значит, она более проницаема для вакцин и при этом позволяет формировать устойчивый иммунный ответ именно в тех зонах, через которые вирусы чаще всего проникают в организм — нос и рот.

Для проверки своей гипотезы специалисты нанесли традиционную пептидную вакцину от гриппа на невощеную зубную нить и провели гигиеническую процедуру на лабораторных мышах. Эффективность прививки сравнивали с двумя другими методами: назальным и подъязычным. Оказалось, что «вакцинация через десны» вызывала гораздо более сильную реакцию со стороны слизистого иммунитета по сравнению с подъязычной и была сопоставима с назальной по уровню защиты от вируса.

Ученые отметили важное преимущество перед назальными вакцинами: при использовании зубной нити препарат не проникает в мозг, что иногда случается при введении через нос и может вызывать осложнения.

В дальнейшем команда протестировала тот же способ с вакцинами на основе инактивированных вирусов, мРНК и белковых структур. Результат оказался стабильным и надежным во всех случаях. Иммунный ответ у мышей не ослабевал даже при приеме пищи сразу после процедуры.

Финальный этап включал участие добровольцев: людям предложили использовать флоссеры с нанесенным пищевым красителем и добраться до нужной зоны. Примерно у 60% участников краситель успешно достиг десенного кармана, что, по словам авторов, подтверждает применимость метода у людей.

Тем не менее у способа есть ограничения — он не подойдет маленьким детям и пациентам без зубов, а также требует дальнейшего изучения влияния заболеваний полости рта на эффективность вакцинации.

Если метод подтвердит свою эффективность в клинических испытаниях, он станет безболезненной и доступной альтернативой уколам, повысив охват вакцинацией и общий уровень коллективного иммунитета.