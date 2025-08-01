Ученые предложили делать прививки с помощью зубной нити

Исследователи обнаружили, что новый метод задействует участок между зубами и деснами — так называемый эпителиальный переход. В этой зоне отсутствует плотный барьер, как в других слизистых оболочках, а значит, она более проницаема для вакцин и при этом позволяет формировать устойчивый иммунный ответ именно в тех зонах, через которые вирусы чаще всего проникают в организм — нос и рот.