В ГД внесли проект о платном обучении иностранцев в старших классах

«Предлагается определить, что получение иностранными гражданами и лицами без гражданства среднего общего образования (то есть обучение в 10 — 11 классах) осуществляется за счет их собственных средств, а обучение на бесплатной основе возможно лишь в исключительных случаях, если это установлено международными договорами Российской Федерации или иными федеральными законами», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.