В ГД внесли проект о платном обучении иностранцев в старших классах

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий бесплатное образование иностранных граждан в 10−11 классах российских школ, документ доступен в думской электронной базе.
Инициативой предлагается внести изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
«Предлагается определить, что получение иностранными гражданами и лицами без гражданства среднего общего образования (то есть обучение в 10 — 11 классах) осуществляется за счет их собственных средств, а обучение на бесплатной основе возможно лишь в исключительных случаях, если это установлено международными договорами Российской Федерации или иными федеральными законами», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что законопроект вызван необходимостью рационального использования бюджетных средств.