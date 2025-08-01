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В ГД внесли проект о платном обучении иностранцев в старших классах

Законопроект о платном обучении иностранцев в старших классах внесен в Госдуму.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий бесплатное образование иностранных граждан в 10−11 классах российских школ, документ доступен в думской электронной базе.

Инициативой предлагается внести изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

«Предлагается определить, что получение иностранными гражданами и лицами без гражданства среднего общего образования (то есть обучение в 10 — 11 классах) осуществляется за счет их собственных средств, а обучение на бесплатной основе возможно лишь в исключительных случаях, если это установлено международными договорами Российской Федерации или иными федеральными законами», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что законопроект вызван необходимостью рационального использования бюджетных средств.

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