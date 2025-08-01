Цены в Узбекистане падают второй месяц подряд

Продовольственные товары за месяц подешевели на 1% благодаря новому урожаю фруктов и овощей. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,2%, услуги подорожали на 0,9% за тот же срок.
Фрукты и орехи стали дешевле на 9,8%, овощи растеряли 4,8% стоимости за месяц. Менее заметно снизились цены на молочные продукты, яйца и крупы. Мясо в среднем подорожало на 1,8%.
По сравнению с июлем прошлого года цены на продовольствие и безалкогольные напитки выросли на 6,3%. Услуги образования подорожали на 13,9% за год, транспортные услуги стали стоить на 15,5% дороже, жилищно-коммунальные услуги и топливо прибавили 16,6%.
В региональном разрезе месячные цены сильнее всего снизились в Хорезме, Андижане и Каракалпакстане (на 0,4%). Самый значительный рост потребительских цен на 0,7% за месяц зарегистрирован в Сырдарье.
Также Сырдарьинская, Сурхандарьинская и Ферганская области вошли в тройку регионов с самыми высокими показателями годовой инфляции.