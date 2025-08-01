Цены в Узбекистане падают второй месяц подряд

По сравнению с июлем прошлого года цены на продовольствие и безалкогольные напитки выросли на 6,3%. Услуги образования подорожали на 13,9% за год, транспортные услуги стали стоить на 15,5% дороже, жилищно-коммунальные услуги и топливо прибавили 16,6%.