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Цены в Узбекистане падают второй месяц подряд

В июле потребительские цены в Узбекистане снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Инфляция увеличилась до 8,9% годовых, сообщил Нацкомстат РУз.

Продовольственные товары за месяц подешевели на 1% благодаря новому урожаю фруктов и овощей. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,2%, услуги подорожали на 0,9% за тот же срок.

Фрукты и орехи стали дешевле на 9,8%, овощи растеряли 4,8% стоимости за месяц. Менее заметно снизились цены на молочные продукты, яйца и крупы. Мясо в среднем подорожало на 1,8%.

По сравнению с июлем прошлого года цены на продовольствие и безалкогольные напитки выросли на 6,3%. Услуги образования подорожали на 13,9% за год, транспортные услуги стали стоить на 15,5% дороже, жилищно-коммунальные услуги и топливо прибавили 16,6%.

В региональном разрезе месячные цены сильнее всего снизились в Хорезме, Андижане и Каракалпакстане (на 0,4%). Самый значительный рост потребительских цен на 0,7% за месяц зарегистрирован в Сырдарье.

Также Сырдарьинская, Сурхандарьинская и Ферганская области вошли в тройку регионов с самыми высокими показателями годовой инфляции.