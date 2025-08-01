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Почти 2 тысячи легковушек стоят в очередях на границе с ЕС

На границе Беларуси с соседними странами ЕС образовались очереди не только из легкового и грузового транспорта, но и из пассажирских автобусов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Большие очереди из легкового транспорта образовались перед выходными на границе Беларуси с соседними европейскими странами, сообщает Telegram-канал белорусского погранкомитета.

В частности, на въезд в Польшу в пункте пропуска «Брест» сейчас в очередях 1,6 тысячи легковых машин. Как уточнили в ГПК, с понедельника она увеличилась на 940 машин.

«С начала недели сопредельная сторона приняла на свою территорию только 35% легковушек от нормы», — обратили внимание в ведомстве.

В этом же погранпереходе выезда из Беларуси на польскую территорию ожидают 32 пассажирских автобуса.

Образовалась очереди и на литовском направлении: в пункте пропуска «Каменный Лог» насчитывается 160 легковых автомобилей, а в «Беняконях» — 150.

Что касается очередей из фур, то самый загруженный маршрут в ЕС проходит через «Григоровщину», где «застряли» 690 большегрузов. Контрольные службы этого погранперехода на границе с Латвией за сутки оформили 33% транспорта от нормы.

Въезда в Литву перед ПП «Бенякони» и «Каменный Лог» суммарно ожидают 1000 грузовиков, в каждом из них находится по 500 большегрузов. За прошедшие сутки литовская сторона выполнила норму по пропуску автомобилей лишь на 18%.

На польском направлении очередей из фур не наблюдается.

Из-за чего возникают очереди

Страны Евросоюза (Латвия, Литва и Польша), которые граничат с Беларусью, на фоне обострения отношений постепенно закрыли контрольно-пропускные пункты. В настоящее время на границе республики со странами Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска и неритмичный прием транспорта сопредельными с Беларусью странами приводит к тому, что возникают большие очереди на границах.

Белорусская сторона активно развивает зоны ожидания, чтобы создать комфортные условия для водителей. Они функционируют перед всеми открытыми для движения пунктами пропуска.

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