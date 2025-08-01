Белорусы увидят редкий парад планет за час до восхода 10 августа

Белорусы и все жители планеты увидят редкий парад планет за час до восхода 10 августа 2025 года, пишет aif.ru.
В указанную дату за час до рассвета (примерно в 04.52) шесть планет выстроятся в один ряд — Уран, Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер, Нептун. Интересно, что Юпитер, Венеру, Меркурий и Сатурн можно будет увидеть и без специальных приборов.
Планеты будут видны довольно низко над горизонтом. Для того, чтобы рассмотреть парад, следует выбрать место с открытым обзором за пределами города. Все дело в том, что свет может мешать рассмотреть планеты.
Тем временем белорусский врач-гастроэнтеролог сказала, сколько шашлыка можно съесть за раз.
Кстати, Белстат назвал город Беларуси с самой высокой продолжительностью жизни.
Кроме того, «Беларусбанк» заявил об ограничении на снятие наличных с карт с 4 августа 2025.