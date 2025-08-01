В Инкермане полностью открыли движение по мосту через реку Черную

С 1 августа на мосту через реку Черную в Инкермане снято реверсивное движение — теперь транспорт может двигаться в обоих направлениях. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Севастополя Михаил Развожаев.
«Мы понимаем, насколько важна эта транспортная артерия для города, поэтому по моему поручению ход работ взяли на особый контроль и смогли открыть движение раньше запланированного срока», — написал он.
Уже проведены работы по восстановлению гидроизоляции и выравнивающего слоя, переустройству системы водоотведения. Был уложен новый асфальт и установлено барьерного ограждения. В настоящее время продолжается замена перильных ограждений и восстановление защитного слоя на опорах и пролетных строений.
«Ремонт проводим по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”. Строительная готовность объекта — 60%, все работы планируем завершить к ноябрю», — отметил Михаил Развожаев.