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В Инкермане полностью открыли движение по мосту через реку Черную

Мост через реку Чёрное полностью открыт для транспорта.

Источник: Правительство Севастополя

С 1 августа на мосту через реку Черную в Инкермане снято реверсивное движение — теперь транспорт может двигаться в обоих направлениях. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Севастополя Михаил Развожаев.

«Мы понимаем, насколько важна эта транспортная артерия для города, поэтому по моему поручению ход работ взяли на особый контроль и смогли открыть движение раньше запланированного срока», — написал он.

Уже проведены работы по восстановлению гидроизоляции и выравнивающего слоя, переустройству системы водоотведения. Был уложен новый асфальт и установлено барьерного ограждения. В настоящее время продолжается замена перильных ограждений и восстановление защитного слоя на опорах и пролетных строений.

«Ремонт проводим по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”. Строительная готовность объекта — 60%, все работы планируем завершить к ноябрю», — отметил Михаил Развожаев.