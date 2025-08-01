Суд признал мясной бренд «Черкизово» общеизвестным в России

В доказательство широкой известности бренда заявитель представил сведения об объемах производства, объемах продаж, которые охватывают все федеральные округа и несколько других стран, сведения о выручке (184,3 миллиарда рублей в 2022 году), о затратах на рекламу (более 950 миллионов рублей в 2022 году), а также данные соцопросов, показывающие высокую узнаваемость продукции группы и ее бренда.