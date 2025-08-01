В сентябре в Екатеринбурге откроются две новые детские поликлиники

До конца года на территории Свердловской области откроется еще пять поликлиник для взрослых и детей — Артемовском, Серове, Арамили, Березовском и Реже. Поликлиника в Артемовском откроется в сентябре, остальные находятся на разных стадиях строительства. Суммарно на создание новых поликлиник в регионе потратили 10 млрд руб.: 4,4 млрд руб. выделили из федерального и областного бюджетов, еще 5,6 млрд руб. дополнительно направили из бюджета региона.