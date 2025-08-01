В столице Башкирии провернули аферу с общедомовым имуществом на почти на два десятка миллионов рублей

По данным надзорного ведомства, что неизвестный подделал три договора инвестирования и акты приема-передачи помещений общей площадью около 350 квадратных метров, расположенных в подвале дома на улице Мустая Карима. На основании этих документов на имя уфимки было незаконно зарегистрировано право собственности.