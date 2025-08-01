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В столице Башкирии провернули аферу с общедомовым имуществом на почти на два десятка миллионов рублей

В Уфе выявили мошенничество с общедомовым имуществом на 19 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе выявили мошенничество с нежилыми помещениями в многоквартирном доме. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным надзорного ведомства, что неизвестный подделал три договора инвестирования и акты приема-передачи помещений общей площадью около 350 квадратных метров, расположенных в подвале дома на улице Мустая Карима. На основании этих документов на имя уфимки было незаконно зарегистрировано право собственности.

Проверка показала, что при строительстве дома такие сделки не заключались, а собрание собственников по вопросу отчуждения общего имущества не проводилось. В результате противоправных действий ущерб составил более 19 миллионов рублей.

Прокуратура передала материалы в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка официального документа». Надзорное ведомство продолжает контролировать ход расследования.

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