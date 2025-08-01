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Омская телебашня засияет в честь Дня города и области

Праздничная иллюминация будет включаться с 21:30 1, 2 и 3 августа.

Источник: Комсомольская правда

Омскую телебашню украсит праздничная подсветка, посвященная Дню города и Дню Омской области. Как сообщили в филиале РТРС «Омский ОРТПЦ», на медиафасаде башни появятся тематические изображения и световые эффекты.

Горожане смогут увидеть гербы города Омска и Омской области, а также яркие бегущие строки с поздравлениями: «С Днем Омской области!», «С Днем города!», «Омск — молодежная столица России — 2025», «Я люблю Омск». В оформлении также будет представлено изображение голубого неба и праздничный салют, создающий атмосферу торжества.

Насладиться красотой можно будет 1 августа с 21:30 до 02:00, а 2 и 3 августа — с 21:30 до 04:00.

Ранее мы писали о программе мероприятий ко Дню города и области.