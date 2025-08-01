Омская телебашня засияет в честь Дня города и области

Горожане смогут увидеть гербы города Омска и Омской области, а также яркие бегущие строки с поздравлениями: «С Днем Омской области!», «С Днем города!», «Омск — молодежная столица России — 2025», «Я люблю Омск». В оформлении также будет представлено изображение голубого неба и праздничный салют, создающий атмосферу торжества.