Омская телебашня засияет в честь Дня города и области

Омскую телебашню украсит праздничная подсветка, посвященная Дню города и Дню Омской области. Как сообщили в филиале РТРС «Омский ОРТПЦ», на медиафасаде башни появятся тематические изображения и световые эффекты.
Горожане смогут увидеть гербы города Омска и Омской области, а также яркие бегущие строки с поздравлениями: «С Днем Омской области!», «С Днем города!», «Омск — молодежная столица России — 2025», «Я люблю Омск». В оформлении также будет представлено изображение голубого неба и праздничный салют, создающий атмосферу торжества.
Насладиться красотой можно будет 1 августа с 21:30 до 02:00, а 2 и 3 августа — с 21:30 до 04:00.
Ранее мы писали о программе мероприятий ко Дню города и области.