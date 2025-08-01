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В Нижнем Тагиле готовятся снимать детский фильм

Кинематографисты из Москвы приедут в Нижний Тагил в начале августа.

Источник: Комсомольская правда

С 4 по 6 августа в Нижнем Тагиле будет работать съемочная группа Киностудии детских и юношеских фильмов имени Ролана Быкова, чтобы снимать детский фильм по мотивам сказки «Чиполлино». Об этом сообщает Тагил. Лайф.

Снимать эпизоды детского полнометражного фильма будет режиссер и сценарист Юрий Овчинников. Картина выйдет под названием «Пиццерия Колесо».

На пространствах Нижнего Тагила развернется основное действие картины. В частности, снимать будут в парк-отеле «Лесная». В киноленте снимутся участники Детского театра Нижнего Тагила, а также профессиональные актеры из театров Екатеринбурга.