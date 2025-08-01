В Нижнем Тагиле готовятся снимать детский фильм

С 4 по 6 августа в Нижнем Тагиле будет работать съемочная группа Киностудии детских и юношеских фильмов имени Ролана Быкова, чтобы снимать детский фильм по мотивам сказки «Чиполлино». Об этом сообщает Тагил. Лайф.