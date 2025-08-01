В Кишиневе еще больше подорожает жилье: Поправки к программе «Prima Casă Plus» взвинтят цены на недвижимость до заоблачных высот

Согласно данным Национального банка Молдовы, в IV квартале 2024 года цены на квартиры в Кишиневе выросли на 25,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года. НБМ подтверждает, что расширенный доступ к финансированию через программу «Prima Casă Plus» является одним из основных факторов, подпитывающих этот рост.