В Кишиневе еще больше подорожает жилье: Поправки к программе «Prima Casă Plus» взвинтят цены на недвижимость до заоблачных высот

Экономист аналитического центра Expert-Grup Станислав Мадан выступил с критическим анализом, подчеркнув, что продвигаемые властями поправки к программе «Prima Casă Plus», существенно способствовали ускоренному росту цен на жилье, особенно в Кишиневе.
Мадан отметил, что в июле 2024 года он выступил с рядом рекомендаций по корректировке законодательного проекта, в том числе:
— сохранение максимального соотношения между ежемесячным платежом по кредиту и чистыми доходами на уровне 50% (вместо 70%);
— сохранение доли государственной гарантии на уровне 50% для всех объектов в Кишиневе (вместо 65% для жилья моложе 10 лет);
— увеличение максимальной стоимости жилья, допустимой в рамках программы, до 2 миллионов леев, а не до 2,5 миллионов.
Все эти предложения были проигнорированы парламентским большинством.
«Повышение порога стоимости для жилья, допускаемого в рамках программы, на 150% — с 1 миллиона до 2,5 миллионов леев — в условиях, когда цены уже выросли примерно на 80−85% по сравнению с 2018 годом, стало открытым приглашением к новым подорожаниям», — констатировал Мадан.
Согласно данным Национального банка Молдовы, в IV квартале 2024 года цены на квартиры в Кишиневе выросли на 25,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года. НБМ подтверждает, что расширенный доступ к финансированию через программу «Prima Casă Plus» является одним из основных факторов, подпитывающих этот рост.
Источник: primulinmd.
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