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До конца лета власти продлили выплаты контрактникам СВО из Башкирии

Контрактникам из Башкирии продлили выплаты до 31 августа.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о продлении до 31 августа 2025 года единовременных выплат в размере одного миллиона рублей для жителей республики, заключивших контракт с российским Министерством Обороны для участия в специальной военной операции.

Ранее повышенная выплата в 1,6 миллиона рублей действовала с начала 2025 года, но с июня ее размер был снижен до миллиона. Для сравнения, в 2024 году сумма региональной поддержки составляла 505 тысяч рублей.

Особые условия предусмотрены для тех, кто подписывает контракт в Уфе:

— региональная выплата — 600 тысяч рублей;

— дополнительная городская выплата — 700 тысяч рублей.

Итого уфимские контрактники получают 1,3 миллиона рублей из регионального и муниципального бюджетов.

К этим суммам добавляется федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей, установленная указом президента России. Таким образом, общий размер поддержки для контрактников из Башкирии составляет:

— 1,4 миллиона рублей (регион + федерация);

— 1,7 миллиона рублей для уфимцев (регион + город + федерация).

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