В Новосибирске назвали первые симптомы опасного вируса Коксаки

Вирус отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и легко передаётся через воду, продукты питания, бытовые предметы и грязные руки. Особую опасность представляет для детей, которым для заражения достаточно минимального количества вирусных частиц. Основные меры профилактики включают тщательное мытьё рук, обработку продуктов, ограничение контактов с потенциальными носителями инфекции и соблюдение гигиенических норм. В период повышенной заболеваемости рекомендуется избегать купания в открытых водоёмах, где возможно заглатывание воды.