В Новосибирске назвали первые симптомы опасного вируса Коксаки

В Новосибирске вновь активизировался вирус Коксаки. Среди заболевших преобладают дети дошкольного возраста.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что около половины случаев протекает бессимптомно, у остальных наблюдаются повышение температуры, головные и мышечные боли, болезненные ощущения в горле и животе. При заражении вирусом Коксаки типа А характерным признаком становится появление сыпи, возможны проявления стоматита, герпангины и конъюнктивита.
Медики настоятельно рекомендуют при первых признаках недомогания — температуре, кашле, насморке, кожных высыпаниях или расстройстве желудка — сразу обращаться за медицинской помощью, избегая самолечения.
Вирус отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и легко передаётся через воду, продукты питания, бытовые предметы и грязные руки. Особую опасность представляет для детей, которым для заражения достаточно минимального количества вирусных частиц. Основные меры профилактики включают тщательное мытьё рук, обработку продуктов, ограничение контактов с потенциальными носителями инфекции и соблюдение гигиенических норм. В период повышенной заболеваемости рекомендуется избегать купания в открытых водоёмах, где возможно заглатывание воды.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирской области Роспотребнадзор рассказал о ситуации со штаммом «Стратус».