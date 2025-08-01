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В Новосибирске назвали первые симптомы опасного вируса Коксаки

Медики настоятельно рекомендуют при первых признаках недомогания сразу обращаться за медицинской помощью.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске вновь активизировался вирус Коксаки. Среди заболевших преобладают дети дошкольного возраста.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что около половины случаев протекает бессимптомно, у остальных наблюдаются повышение температуры, головные и мышечные боли, болезненные ощущения в горле и животе. При заражении вирусом Коксаки типа А характерным признаком становится появление сыпи, возможны проявления стоматита, герпангины и конъюнктивита.

Медики настоятельно рекомендуют при первых признаках недомогания — температуре, кашле, насморке, кожных высыпаниях или расстройстве желудка — сразу обращаться за медицинской помощью, избегая самолечения.

Вирус отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и легко передаётся через воду, продукты питания, бытовые предметы и грязные руки. Особую опасность представляет для детей, которым для заражения достаточно минимального количества вирусных частиц. Основные меры профилактики включают тщательное мытьё рук, обработку продуктов, ограничение контактов с потенциальными носителями инфекции и соблюдение гигиенических норм. В период повышенной заболеваемости рекомендуется избегать купания в открытых водоёмах, где возможно заглатывание воды.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирской области Роспотребнадзор рассказал о ситуации со штаммом «Стратус».