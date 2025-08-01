Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области

В минздраве просят нижегородцев не дублировать запись на приём через разные платформы. Если пациент сначала встал в «Лист ожидания», а затем записался к врачу через портал «Госуслуги» и посетил приём, его заявка автоматически аннулируется. Также из очереди удаляются те, кто трижды отказался от предложенного времени. Эти меры позволяют поддерживать эффективность сервиса и избегать перегрузки.