Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области

Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.
Сервис охватывает широкий круг специалистов: терапевтов, педиатров, стоматологов, хирургов, гинекологов, отоларингологов, фтизиатров, психиатров, наркологов и офтальмологов.
Если в расписании врача отсутствует свободное или удобное время, пациент может оставить заявку в «Листе ожидания». При появлении подходящего времени система автоматически уведомит пациента через push-уведомление или электронную почту, указанную при регистрации.
Для доступа к сервису необходимо авторизоваться на «Портале пациента» через портал «Госуслуги» — вход осуществляется с использованием логина и пароля. Для корректной работы рекомендуется использовать российские почтовые сервисы.
Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова отметила, что новая функция значительно упрощает процесс записи на приём.
«Пользоваться сервисом можно самостоятельно — достаточно нажать кнопку “Встать в очередь” на портале. После распределения заявок расписание становится доступным для записи другим пациентам», — пояснила министр.
Цифровизация здравоохранения входит в приоритеты нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Новые цифровые инструменты позволяют в реальном времени контролировать качество и скорость оказания медицинской помощи, а также своевременно сигнализировать о возможных задержках руководству поликлиник и профильным подразделениям минздрава.
Для удобства медицинского персонала в интерфейсе сервиса реализована цветовая индикация заявок. Если пациент ожидает назначения более трёх дней, его заявка меняет цвет с зелёного на оранжевый, а при ожидании свыше недели — становится красной. Это помогает администраторам быстро реагировать на задержки и принимать управленческие решения.
Разработкой сервиса занимался Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) минздрава региона. Директор учреждения Татьяна Антохова сообщила, что перед запуском система прошла тестирование во всех медицинских организациях области. Оно продолжалось более месяца и позволило устранить технические недочёты.
«Запуск электронной очереди стал одним из самых ожидаемых нововведений портала. Многие участники пилотного проекта благодарили за удобство и эффективность сервиса», — рассказала Антохова.
Также уточняется, что неотложная медицинская помощь продолжает оказываться без предварительной записи — в экстренных случаях, при обращении в приёмный покой или вызове скорой помощи.
Если врач временно недоступен из-за отпуска или болезни, система автоматически предложит пациента другому специалисту. Кроме того, если кто-то отказывается от своего времени приёма, уведомление о появлении свободного слота поступит следующему в очереди.
В минздраве просят нижегородцев не дублировать запись на приём через разные платформы. Если пациент сначала встал в «Лист ожидания», а затем записался к врачу через портал «Госуслуги» и посетил приём, его заявка автоматически аннулируется. Также из очереди удаляются те, кто трижды отказался от предложенного времени. Эти меры позволяют поддерживать эффективность сервиса и избегать перегрузки.
Напомним, цифровизация системы здравоохранения — одна из ключевых задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Михаил Мурашко обсудили развитие системы здравоохранения в Нижегородской области.