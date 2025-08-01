В США ребенок родился из эмбриона, замороженного 30 лет назад

Ребенок развился из эмбриона, замороженного в мае 1994 года. Это новый мировой рекорд по длительности хранения до успешной беременности, пишет MIT Technology Review.
Мальчик появился на свет 26 июля 2025 года в семье Линдси и Тима Пирсов, которые живут в штате Огайо. Они усыновили эмбрион Линды Арчерд — женщины из Теннесси, прошедшей ЭКО более 30 лет назад. Тогда в результате процедуры было создано четыре эмбриона. Один из них привел к рождению дочери Арчерд, а три оставшихся хранились в замороженном виде до 2022 года.
Арчерд долгое время планировала использовать их сама, называя своими тремя маленькими надеждами. Однако после развода с мужем и наступления менопаузы женщина решила передать эмбрионы в другую семью. Она отказалась от анонимного донорства и выбрала вариант с открытым взаимодействием.
Пара из Огайо согласилась принять все три оставшихся эмбриона. Они пытались стать родителями на протяжении семи лет, проходя лечение у разных врачей.
Линда Арчерд рассказала, что была потрясена, когда увидела первое фото новорожденного: «Он выглядит так же, как моя дочка в младенчестве. Я достала старый альбом и сразу узнала лицо».