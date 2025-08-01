В США ребенок родился из эмбриона, замороженного 30 лет назад

Мальчик появился на свет 26 июля 2025 года в семье Линдси и Тима Пирсов, которые живут в штате Огайо. Они усыновили эмбрион Линды Арчерд — женщины из Теннесси, прошедшей ЭКО более 30 лет назад. Тогда в результате процедуры было создано четыре эмбриона. Один из них привел к рождению дочери Арчерд, а три оставшихся хранились в замороженном виде до 2022 года.