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Молодой омич объяснил полицейским, зачем разбил остановку

В отношении омича составлены административные материалы.

Источник: ГУ МВД

Неприятный инцидент произошёл на улице Думской в Омске. 18-летний местный житель повредил стеклянную дверь остановочного павильона. Полицейские задержали его.

О происшествии стало известно после того, как представители компании-владельца остановок обратились в полицию. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент повреждения имущества. Правоохранители быстро установили личность нарушителя и задержали его. В отделе полиции молодой человек признался в содеянном. По его словам, он совершил проступок спонтанно — не смог справиться с эмоциями после ссоры с возлюбленной.

В отношении омича составлены административные материалы по статье «Мелкое хулиганство». Сейчас полиция продолжает проверку всех обстоятельств происшествия.