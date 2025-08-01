Молодой омич объяснил полицейским, зачем разбил остановку

О происшествии стало известно после того, как представители компании-владельца остановок обратились в полицию. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент повреждения имущества. Правоохранители быстро установили личность нарушителя и задержали его. В отделе полиции молодой человек признался в содеянном. По его словам, он совершил проступок спонтанно — не смог справиться с эмоциями после ссоры с возлюбленной.