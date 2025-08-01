Благоустройство стрелки рек Волга и Самара разобьют на этапы

Напомним, благоустройство стрелки, где сейчас находится промзона с речпортом, обсуждается уже много лет. В частности, она рассматривалась как площадка для размещения стадиона к футбольному чемпионату мира, затем озвучивались планы обустройства там парка, строительства ЗАГСа и конгрессно-концертного комплекса, а также идея застройки стрелки зданиями в форме матрешек.