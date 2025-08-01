Благоустройство стрелки рек Волга и Самара разобьют на этапы

«Стрелка — это проект на несколько десятилетий. Было решено разделить его на три этапа. Сейчас мы находимся на стадии согласования дорожной карты по каждому из этапов, которая касается подготовки территории под проектирование», — пояснил министр.
Он также рассказал, что губернатор поставил задачу сделать стрелку уникальным общественным пространством с рекреационной, туристической и культурной инфраструктурой.
Андрей Грачев допустил, что часть стрелки, прилегающая к историческому центру, может быть застроена «с учетом всех ограничений»: «Ведь место притяжения должно обладать не только благоустроенными территориями, но и магазинами, ресторанами, коворкинг-центрами».
Напомним, благоустройство стрелки, где сейчас находится промзона с речпортом, обсуждается уже много лет. В частности, она рассматривалась как площадка для размещения стадиона к футбольному чемпионату мира, затем озвучивались планы обустройства там парка, строительства ЗАГСа и конгрессно-концертного комплекса, а также идея застройки стрелки зданиями в форме матрешек.
В августе прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о планах на ближайшие пять лет — построить на стрелке концертный зал и обустроить ландшафтный парк.