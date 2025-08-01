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В Microsoft назвали профессии, на которые повлияет ИИ

Искусственный интеллект уже способен генерировать тексты, искать информацию, вести диалог и помогать в обслуживании клиентов. Однако его возможности ограничены, особенно в задачах, требующих нестандартных решений или глубокой эмпатии.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Microsoft Research провела масштабное исследование, в ходе которого специалисты оценили, как генеративный искусственный интеллект влияет на различные профессии. Анализ охватил 40 направлений деятельности и показал, в каких сферах технология уже начинает менять привычный уклад работы.

Отмечается, что речь не идет о полном вытеснении людей из профессии. Наоборот, ИИ воспринимается как дополнительный инструмент, способный повысить продуктивность и автоматизировать рутинные задачи.

Исследователи подчеркивают: в большинстве случаев машины не заменяют сотрудников, а дополняют их работу.

Согласно результатам, под наибольшее влияние ИИ попадают переводчики, авторы текстов, историки, представители клиентской поддержки, а также специалисты сферы продаж, телефонные операторы, стюарды и даже радиоведущие. К этой же категории отнесли диджеев и работников, управляющих станками с числовым программным управлением.

В отдельный список эксперты внесли профессии, в которых ИИ пока не способен играть значимую роль. Это направления, связанные с физическим трудом и тактильным взаимодействием: массажисты, медперсонал, операторы производственного оборудования и специалисты по ручной работе. Здесь необходимы моторные навыки, которые ИИ пока не может воспроизвести.