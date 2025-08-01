В Microsoft назвали профессии, на которые повлияет ИИ

В отдельный список эксперты внесли профессии, в которых ИИ пока не способен играть значимую роль. Это направления, связанные с физическим трудом и тактильным взаимодействием: массажисты, медперсонал, операторы производственного оборудования и специалисты по ручной работе. Здесь необходимы моторные навыки, которые ИИ пока не может воспроизвести.