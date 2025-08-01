В Самарской области запретили посещать леса до 4 августа

Со 2 по 4 августа в Самарской области ввели запрет на посещение лесов. Это связано с высоким риском лесных пожаров, рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области.
— Запрет действует на территории всех 16 лесничеств региона, — прокомментировала пресс-служба министерства.
Жителям региона напоминают, что за нарушения правил пожарной безопасности, в том числе за посещение лесов в то время, когда это запрещено, можно получить штраф. Для физических лиц он составляет от 40 до 50 тысяч рублей.
В МЧС России по Самарской области напоминают, что о пожарах нужно сразу же сообщать по номеру 112.