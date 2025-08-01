Новосибирское ГУ МВД опровергло слухи о новых штрафах

В ведомственном телеграм-канале управления пояснили, что наложение административных взысканий за парковку на газонах не относится к компетенции дорожной полиции Новосибирской области. Представителей медиа и блогеров попросили воздерживаться от распространения непроверенной информации и уточнять данные в официальной пресс-службе ГУ МВД региона.