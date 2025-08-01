Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирское ГУ МВД опровергло слухи о новых штрафах

В новосибирских СМИ и социальных сетях появилась информация о якобы планируемом с 1 августа введении дополнительных штрафов за экологические нарушения, несоблюдение ПДД и неправильную парковку.

Источник: Сиб.фм

Региональное главное управление МВД официально опровергло эти сведения, подчеркнув, что подобные изменения законодательства могли бы публиковаться только в официальных источниках.

В ведомственном телеграм-канале управления пояснили, что наложение административных взысканий за парковку на газонах не относится к компетенции дорожной полиции Новосибирской области. Представителей медиа и блогеров попросили воздерживаться от распространения непроверенной информации и уточнять данные в официальной пресс-службе ГУ МВД региона.

Ранее сообщалось, что новосибирским водителям советуют готовиться к усиленному контролю ГИБДД.