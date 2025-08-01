В Ростовской области подали в суд из-за производства молочного фальсификата

В Ростовской области индивидуального предпринимателя поймали на производстве молочного фальсификата. Теперь иск с требованием запретить изготовление продуктов питания рассмотрит суд, рассказали в управлении Россельхознадзора.
Как пояснили в надзорном ведомстве, с апреля 2024 по июнь 2025 года в разных регионах страны находили фальсификаты с растительными жирами, произведенные нарушителем.
В итоге после проверки предпринимателя привлекли к административной ответственности. Тогда же потребовали исправить все недочеты на площадке и аннулировали 45 деклараций соответствия на продукцию.
— Несмотря на это выпуск фальсификата продолжился. Нарушитель регистрировал новые декларации при отсутствии ряда результатов исследований, необходимых для подтверждения безопасности товара. Эти махинации подтвердила проверка в системах «Сервис регистрации деклараций» и «ВетИС», — сообщили в Россельхознадзоре.
За повторные нарушения было возбуждено новое административное дело. Теперь суд решит, стоит ли полностью запретить предпринимателю производить молочную продукцию, которая не соответствует стандартам.
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