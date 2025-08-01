Германия готовится передать Украине два ЗРК Patriot по схеме США

О передаче двух американских ЗРК сообщило Минобороны ФРГ, пишет «Интерфакс». В ведомстве уточнили, что отправка вооружения стала возможной благодаря тому, что США согласились максимально быстро пополнить арсенал Германии новыми установками.
«Условием для этого шага было то, чтобы США как можно скорее поставили бы ФРГ на замену новые ЗРК Patriot, и мы смогли бы и далее выполнять свои обязательства в рамках НАТО», — говорится в заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса.
Договоренность между Украиной и ФРГ подразумевает, что сначала бундесвер отправит ВСУ два ЗРК Patriot, а затем в течение двух-трех месяцев еще и дополнительные детали для их усиления.
Чтобы США прислали ФРГ новые установки, Германии придется их оплатить.
В заявлении Минобороны также сообщается, что ФРГ ранее уже предоставила Киеву три ЗРК Patriot. В ведомстве заверили, что помощь Германии Украине не помешает ей обеспечивать противовоздушную защиту Европы в соответствии с договоренностями НАТО.
Поставки ЗРК Patriot из ФРГ на Украину осуществляются по новой схеме, предложенной американским президентом Дональдом Трампом. 11 июля он объявил, что теперь союзники по НАТО будут приобретать оружие в США, чтобы или передавать его Украине, или замещать им установки или боеприпасы, предоставляемые Киеву. Официально одобрили и согласились снабжать ВСУ вооружением по такой схеме Германия и скандинавские страны.