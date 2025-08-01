Германия готовится передать Украине два ЗРК Patriot по схеме США

Поставки ЗРК Patriot из ФРГ на Украину осуществляются по новой схеме, предложенной американским президентом Дональдом Трампом. 11 июля он объявил, что теперь союзники по НАТО будут приобретать оружие в США, чтобы или передавать его Украине, или замещать им установки или боеприпасы, предоставляемые Киеву. Официально одобрили и согласились снабжать ВСУ вооружением по такой схеме Германия и скандинавские страны.