«В воскресенье — все на пляж!» Синоптики сказали про теплые выходные и до +30 в Беларуси 2 — 3 августа

При этом тематический телеграм-канал с прогнозами погоды «Метеовайб» обратил внимание на то, что 2 августа центр антициклона из Румынии приблизится к юго-востоку Беларуси. За счет этого западный ветер сменится южным, начнется адвекция более теплой воздушной массы с юга Европы. В ночные часы — без осадков, местами по северу страны — туман.