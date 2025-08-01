«В воскресенье — все на пляж!» Синоптики сказали про теплые выходные и до +30 в Беларуси 2 — 3 августа

Белгидромет сказал, что белорусов ждут теплые выходные 2 — 3 августа, информирует pogoda.by.
Так, в субботу, 2 августа, погоду в Беларуси сформирует область повышенного атмосферного давления. Ночью и днем — переменная облачность. В ночные часы без дождей, но утром и днем непродолжительные дожди и грозы по западу страны. Ночью будет холодать до +10 — +16 градусов, днем воздух прогреется до +23 — +29 градусов.
В воскресенье, 3 августа, погоду в республике начнет формировать атмосферный фронт, который смещается с Карпат. Ночью местами в западных районах, а днем почти по всей стране — кратковременные дожди, возможны грозы с порывистым ветром. Ночью +10 — +16 градусов, а днем теплее, чем накануне — +23..+30°С.
При этом тематический телеграм-канал с прогнозами погоды «Метеовайб» обратил внимание на то, что 2 августа центр антициклона из Румынии приблизится к юго-востоку Беларуси. За счет этого западный ветер сменится южным, начнется адвекция более теплой воздушной массы с юга Европы. В ночные часы — без осадков, местами по северу страны — туман.
Кратковременные дожди прогнозные модели обещают в субботу местами на Брестчине, Гродненщине, Минщине и юго-западе Витебщины.
В воскресенье, 3 августа, до Беларуси должна дойти воздушная масса со Средиземноморья. Днем воздух прогреется до +25 — +30 градусов, в Минске потеплеет до +28. Грозовые дожди, предварительно, могут пройти только в отдельных районах по северо-западу и западу страны.
— В воскресенье — все на пляж, — считают авторы телеграм-канала.
К слову, по данным pogoda.by, температура воды в реках Беларуси сейчас колеблется в пределах 16 — 24 градусов, в водоемах от 19 до 22.
— В ближайшие дни из-за потепления она может стать на пару градусов выше, — отмечают в телеграм-канале.
Заметим, что все прогнозы погоды и предупреждения в телеграм-канале «Метеовайб» созданы метеорологом-любителем и не являются официальной информацией.
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