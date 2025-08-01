Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем молодожены приехали в ЗАГС на грузовиках

Свадьбу Владислава и Анны сопровождал кортеж из украшенных лентами фур.

Источник: управление ЗАГС Воронежской области

Необычную свадьбу сыграли 26 июля в ЗАГСе Рамонского района. Молодожены из Староживотинного Владислав и Анна приехали на регистрацию с кортежем из большегрузов, украшенных праздничными шарами и лентами. Такое оригинальное решение связано с бизнесом семьи жениха, занимающейся грузоперевозками.

Владислав и Анна стали 200-й парой, зарегистрировавшей брак в отделе с начала 2025-го.

Ребята познакомились три года назад в соцсетях. Владислава привлекла очаровательная блондинка, сначала он робко переписывался с ней, а потом понял, что не может без Анны и приехал за ней в Белоруссию — просить руки у родителей девушки. После этого избранница переехала в Россию.