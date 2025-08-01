Под Воронежем молодожены приехали в ЗАГС на грузовиках

Необычную свадьбу сыграли 26 июля в ЗАГСе Рамонского района. Молодожены из Староживотинного Владислав и Анна приехали на регистрацию с кортежем из большегрузов, украшенных праздничными шарами и лентами. Такое оригинальное решение связано с бизнесом семьи жениха, занимающейся грузоперевозками.
Владислав и Анна стали 200-й парой, зарегистрировавшей брак в отделе с начала 2025-го.
Ребята познакомились три года назад в соцсетях. Владислава привлекла очаровательная блондинка, сначала он робко переписывался с ней, а потом понял, что не может без Анны и приехал за ней в Белоруссию — просить руки у родителей девушки. После этого избранница переехала в Россию.