В Омске ожидается скачок цен на такси

Аналитики сервиса «Яндекс Go» спрогнозировали рост цен на такси в Омске в праздничную субботу, 2 августа 2025 года. В этот день жители будут отмечать День города и День Омской области.
По данным ресурса, спрос на услуги такси вечером резко возрастет, что повлечет временный рост стоимости проезда на 20−30%.
«Пассажиров будет больше, чем доступных машин на линии. В такие моменты может автоматически включаться повышающий коэффициент. Он делает заказы для водителей выгоднее, появляется еще один стимул выходить на линию вечером и ночью», — отмечает пресс-служба сервиса.
Ожидается, что пик заказов придется на поздний вечер — с 22:00 до 23:00, когда люди начнут разъезжаться по домам. Причем омичи могут активно ездить на такси вплоть до 4 утра.
Наибольший ажиотаж в день праздника ожидается на улицах Булатова, Фрунзе, Гагарина и Ленина, а также на Соборной площади. В это время и количество поездок, и итоговая стоимость могут вырасти почти на треть, отмечают в сервисе. Например, в субботу вечером такси отсюда до улицы Перелета в Кировском округе может стоить около 360−430 рублей против 240−270 рублей в обычные дни.
Время ожидания такси в центре города также вырастет и может составить до 15 минут.