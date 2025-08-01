В Омске ожидается скачок цен на такси

Наибольший ажиотаж в день праздника ожидается на улицах Булатова, Фрунзе, Гагарина и Ленина, а также на Соборной площади. В это время и количество поездок, и итоговая стоимость могут вырасти почти на треть, отмечают в сервисе. Например, в субботу вечером такси отсюда до улицы Перелета в Кировском округе может стоить около 360−430 рублей против 240−270 рублей в обычные дни.