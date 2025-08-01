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В Омске ожидается скачок цен на такси

Ожидается, что из-за Дня города увеличится спрос, а с ним и стоимость поездки.

Источник: Getty Images

Аналитики сервиса «Яндекс Go» спрогнозировали рост цен на такси в Омске в праздничную субботу, 2 августа 2025 года. В этот день жители будут отмечать День города и День Омской области.

По данным ресурса, спрос на услуги такси вечером резко возрастет, что повлечет временный рост стоимости проезда на 20−30%.

«Пассажиров будет больше, чем доступных машин на линии. В такие моменты может автоматически включаться повышающий коэффициент. Он делает заказы для водителей выгоднее, появляется еще один стимул выходить на линию вечером и ночью», — отмечает пресс-служба сервиса.

Ожидается, что пик заказов придется на поздний вечер — с 22:00 до 23:00, когда люди начнут разъезжаться по домам. Причем омичи могут активно ездить на такси вплоть до 4 утра.

Наибольший ажиотаж в день праздника ожидается на улицах Булатова, Фрунзе, Гагарина и Ленина, а также на Соборной площади. В это время и количество поездок, и итоговая стоимость могут вырасти почти на треть, отмечают в сервисе. Например, в субботу вечером такси отсюда до улицы Перелета в Кировском округе может стоить около 360−430 рублей против 240−270 рублей в обычные дни.

Время ожидания такси в центре города также вырастет и может составить до 15 минут.