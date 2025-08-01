Пытался обогнать: на дороге Стерлитамак-Раевский разбился насмерть водитель «четырнадцатой»

По данным ведомства, 31-летний житель Гафурийского района за рулем ВАЗ-2114 при обгоне не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.