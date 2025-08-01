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Пытался обогнать: на дороге Стерлитамак-Раевский разбился насмерть водитель «четырнадцатой»

В Башкирии из-за попытки обгона погиб водитель ВАЗ-2114.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 31 июля, в Альшеевском районе Башкирии на 50-м километре автодороги Стерлитамак-Раевский произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 31-летний житель Гафурийского района за рулем ВАЗ-2114 при обгоне не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

— В настоящее время по данному факту назначена проверка, — сообщает ГАИ.

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