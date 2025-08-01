Жителям Железнодорожного и Октябрьского районов Самары объяснили, почему нет горячей воды

Мы прикладываем все усилия для скорейшего завершения ремонта и призываем жителей с пониманием отнестись к обязательной подготовке города к зиме. Те слабые участки, что мы устраняем сегодня, уже не побеспокоют горожан в отопительный период и не станут причиной дискомфорта предстоящей зимой.